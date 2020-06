Cristian Fabbiani: Me gustaría dirigir a Palestino alguna vez y sé que lo haré

El delantero argentino Cristian Fabbiani aseguró que le gustaría ser técnico de Palestino en el futuro, elenco en el que militó exitosamente en 2004 en uno de los primeros pasos de su carrera.

Fabbiani dijo en conversación con Directv que "yo soy conocido como el 'Ogro' Fabbiani gracias a Palestino. Me gustaría poder dirigirlo alguna vez. El fútbol chileno me dio todo en el comienzo de mi carrera".

"Quiero comenzar a dirigir pronto. Tengo algunas reuniones en los próximos meses en Ecuador, Paraguay y Chile. Sé que en algún momento seré entrenador de Palestino", añadió.

Siguiendo con el recuerdo de su paso en Chile, el "Ogro" sostuvo que "se me hizo muy fácil jugar en Palestino porque tenía grandes compañeros. El club se preocupaba de cada detalle".

Finalmente, rememoró su estancia en River Plate: "No me pesó jugar de '9' en River. Fue una etapa complicada por lo que se vivió políticamente en el club. En lo futbolístico, la partida de Radamel Falcao me afectó porque yo no estaba acostumbrado a jugar como delantero único".

