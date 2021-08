Cristopher Toselli: Las expectativas que tenía de mi carrera eran distintas

El arquero de Palestino Cristopher Toselli hizo un repaso de su trayectoria en Universidad Católica y la selección chileno, y aseguró que siente que las expectativas que tenía de su carrera eran distintas.

"Soy súper autoexigente y las expectativas que tenía de mi carrera eran distintas", dijo el ex portero de la selección sub 20 en entrevista con El Mercurio.

"Pero hay que otra cosa que me pasó con los años: me costaba valorar lo que he logrado. En la UC conseguí muchas cosas, pero antes de ir al extranjero lo único que pensaba era salir, salir y salir. Y cuando volví a la UC y ni siquiera jugaba, lo valoré mucho más, incluso estando en la banca. También quería más en la selección, donde estuve mucho tiempo, pero jugué poco, pues Claudio es uno de los mejores arqueros de la historia de Chile", argumentó.

"Hasta el día de hoy no estoy tranquilo ni relajado. Ojalá fuera así, porque sufriría menos, me pondría menos presión disfrutaría mucho más", complementó quien fuera parte del plantel que ganó la Copa América en Estados Unidos.

Así y todo, dice estar bien en el elenco árabe: "Valoro la confianza que me tuvo el club y un técnico con mucho prestigio. Yo buscaba continuidad. Me hubiese quedando en la UC a pelear el puesto, pero iba a estar más incómodo que otros años. No iba a entregarme al 100 por ciento como otros años. Jugar era una necesidad", expresó.