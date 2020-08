Elías Figueroa: Me quiso Real Madrid, pero preferí ir a Palestino

El ex defensor y capitán de la selección chilena Elías Figueroa recordó su paso por Palestino, club que hoy jueves cumple 100 años, y aseguró que cuando llego al elenco de colonia estaba en la mira de Real Madrid.

"Este centenario significa mucho para mí. Le tengo un gran cariño a Palestino, llegué en un momento en que quería volver a Chile. Estaba en Brasil (Inter de Porto Alegre) cuando llegó el presidente Enrique Atal y me propuso retornar a mi país", contó Figueroa en entrevista con La Cuarta.

"Invité a comer a Enrique (Atal) y me dijo que no sabía con qué pagarme. En Inter me decían que estaba loco, ya que en ese momento me quiso Real Madrid, pero preferí ir a Palestino. Si no me dejaban partir de Brasil, me retiraba", recordó don Elías.

"Se habló de autos en su momento, pero quedó en eso. Al final llegué a Palestino y no me arrepiento, quería ganarlo todo y se los dije a mis compañeros al llegar, nos creímos el cuento", completó Figueroa, quien en el club árabe ganó la Copa Chile de 1977 y el Campeonato Nacional de 1978.