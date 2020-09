Ivo Basay le respondió a Javier Torrente: La superioridad se demuestra con goles

El entrenador de Palestino, Ivo Basay, le respondió en conferencia de prensa al DT de Everton, Javier Torrente, quien pese a caer este jueves por 1-0 ante los "árabes" en La Cisterna señaló que habían sido superiores a sus rivales.

Sobre esto, el "Hueso" dijo que "a mí no me gusta quejarme cuando tenemos más posibilidades, como en muchos partidos donde no hemos sido capaces de darlos vuelta. Es muy vago el tema de decir que fueron superiores, la superioridad se demuestra con goles y nos ha pasado a nosotros al revés. Lo más importante es que se ganó".

En relación a los problemas físicos en el plantel, provocados por la pausa de cinco meses debido a la pandemia, el estratega de los de colonia afirmó que "lo que uno trata siempre es estar dentro de los primeros lugares peleando en la parte de arriba. Después en cuanto al ritmo físico, lo hemos dicho y lo dije mucho antes de esta vuelta después de tanto tiempo parados, que iban a haber lesiones".

"Jugadores con problemas musculares los hemos tenido al igual que muchos equipos, pero creo que estos cuatro partidos después de la vuelta van a ser los que van a marcar un parámetro importante en cuanto al rendimiento físico", apuntó.

En relación a la buena racha que llevan en el certamen, donde no pierden desde la primera fecha, Basay aseguró que "vienen varios partidos, no se cuántos son si ocho o nueve, invictos. Pero más allá de cómo jugar, porque nos plantearon también un partido muy complicado, la idea era dejar los puntos aquí en casa porque sabemos que van a venir rivales muy difíciles".

"Así que estamos esperando la buena respuesta de los jugadores en la parte física, que va a ser fundamental. Son cuatro o cinco partidos muy duros hasta que el organismo empieza a acostumbrarse a la competición y a todo el trabajo que se va a desarrollar dentro de estas fechas. Después yo creo que ya ahí van a poder estar con ritmo de competición", indicó.