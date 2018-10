Ivo Basay: Mantener la categoría es prioridad, pero no vamos a dejar de lado la Copa Chile

El director técnico de Palestino, Ivo Basay, se refirió al momento que atraviesa su equipo, asegurando que la prioridad es lograr salvarse del descenso, aunque avisió que irán por el título en la Copa Chile.

"Mantener la categoría siempre va a ser prioridad, pero no vamos a dejar de lado la Copa", apuntó en entrevista con El Mercurio.

Respecto a esta contradicción que viven los árabes, apuntó que "eso es algo que tiene que explicar la gente que estuvo antes. Yo puedo hablar de lo que pasó el fin de semana pasado, para atrás no me meto. Quiero ser respetuoso: fueron otros DTs los que sacaron resultados para que yo pudiera disputar la final".

En cuanto a si es justo o no para su equipo estar tan complicados con el descenso, aseguró que "uno dice no merece estar, pero está. Y si estamos así es porque algo no se hizo bien".