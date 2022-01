Jiménez: Estaba convencido de retirarme, pero hicieron replantearme la decisión

Luego de haber decidido retirarse del fútbol profesional, el mediocampista ofensivo Luis Jiménez se arrepintió y este año 2022 volverá a vestir la camiseta de Palestino en una decisión que pasó por la insistencia de familiares y amigos para jugar al menos una temporada más.

"No lo anuncié (el retiro), más bien se lo comuniqué a los dirigentes de Palestino. Pensé que se había terminado un ciclo y la verdad tenía pensado retirarme. Por eso le informé al club para que tuvieran tiempo de contratar a alguien en mi lugar. Esa decisión se mantuvo hasta hace poco", contó Jiménez en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Yo estaba sumamente convencido de retirarme, pero fue tanta la gente que me insistía, entre ellos familiares, amigos, compañeros, además de varios clubes que me llamaron. Esas cosas me hicieron replantearme la decisión", añadió.

Jiménez explicó que la decisión del retiro fue a partir de las complicaciones que vivió a partir de una lesión.

"Siempre he dicho que no me quiero retirar dando la pena y el último mes tuve pubalgia, lo pasé mal. Pensé 'se acabó, no quiero seguir jugando para estar lesionado porque quiero ser un aporte'", comentó antes de referirse al desafío de seguir en el cuadro de colonia.

"Palestino es un club pequeño, con pocos hinchas, pero fieles, con menos recursos que muchos clubes y aun así cada año se las arregla para hacer buenas campañas", expresó.