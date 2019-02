Luis Jiménez: Somos justos merecedores de avanzar a la fase de grupos

El volante y capitán de Palestino, Luis Jiménez, analizó la clasificación de su equipo a la fase grupal de la Copa Libertadores luego de derrotar la noche del miércoles a Talleres de Córdoba.

"Estanos felices porque es algo que buscamos con muchas ganas, con mucha pasión. Trabajamos duro para entrar a la fase de grupos y creo que somos justos merecedores, por lo que hicimos en cancha", nos dijo Jiménez a Al Aire Libre en Cooperativa.

Eso sí, Jiménez fue cauto de cara a lo que viene en la temporada.

"Los objetivos son dos: Salvarse lo antes posible del descenso, no como ocurrió el año pasado. Nos gustaría decir 'pelear por el título', pero sería vender humo, ahora no, quizás en el futuro. Y el otro era clasificar a la fase de grupos, y ahora, por lo mostrado en estos partidos, soñar con avanzar", dijo.

En lo personal, Jiménez dijo estar consciente de que son sus últimos años en el fútbol.

"Sé que son mis últimos años, y trato de aprovechar cada partido como si fuera el último, porque seguro extrañaré el camarín, los partidos, los entrenamientos. Intento cuidarme y disfrutar, y no he tenido lesiones graves, así es que mientras me sienta bien, voy a seguir jugando", expresó.