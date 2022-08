Roberto Bishara: Me encantaba jugar ante los equipos grandes, con mucho público

El ex futbolista de Palestino Roberto Bishara, actual DT de la sub 17, repasó su presente en la escuadra tetracolor y recordó algunas situaciones de su carrera como jugador, que inició formándose en U. Católica.

El antiguo zaguero, que ya es un símbolo del club, recalcó que fue un defensor odioso "y muy esforzado, tenía bien claro cuáles eran mis virtudes y mis limitaciones. Me encantaba jugar ante los equipos grandes, con mucho público. Eso me motivaba más", según explicó a Las Ultimas Noticias.

"Tito" contó que "en un partido le hice tres penales a Diego Rivarola y no me cobraron ninguno. Con Rivarola terminamos siendo muy buenos amigos".

Pese a que es técnico del equipo sub 17 de los "árabes", comentó que "nunca había querido ser entrenador" y que le vino el gusto cuando terminó su carrera como admnistrador de empresas.

"No me quiero apurar. Estoy estudiando mucho. Si se da algún día y Palestino lo necesita, siempre voy a estar disponible porque soy empleado e hincha del club. Pero andar ofreciéndome, no", dijo sobre alguna eventual opción de sumarse como DT del primer equipo.