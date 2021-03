Abogado de Lautaro de Buin replicó a Hans Martínez: Se han cumplido todas las obligaciones laborales

Alejandro Preuss, abogado de Lautaro de Buin, se refirió en Al Aire Libre en Cooperativa a la acusación del defensor Hans Martínez, el que alude a un incumplimiento en las obligaciones laborales del club, algo que el facultativo desestimó, asegurando que no existe ningún riesgo deportivo para la institución, pese a que se hicieron públicas las cartolas bancarias con los pagos recibidos por el ex Universidad Católica.

"Hubo una relación laboral con Hans Martínez, como con cualquier jugador, y eso está regido por un contrato de trabajo que no es el que se ha filtrado a la prensa", expresó.

"Por lo tanto, respecto a las obligaciones laborales, se han cumplido todas y es por eso que Lautaro de Buin compitió en el torneo de Segunda División sin ninguna irregularidad ni problema porque las cotizaciones se han pagado íntegramente durante todo el tiempo que duró el contrato de trabajo", agregó el abogado.

Preuss, también expresó que "el resto son cuestiones de interpretación y cuestiones jurídicas que en algún momento y, de ser así, se tendrán que discutir en otras instancias. Acá no se puede hacer ningún tipo de descuento de puntos, porque esas son reglas que operan respecto de los torneos y que se tienen que hacer valer, en el caso que esos supuestos sean verídicos, dentro del campeonato".

Por otro lado, el propio Hans Martínez envío una carta a la ANFP para denunciar a Lautaro de Buin en la que alega que "el club no ha pagado mis cotizaciones previsionales según consta en mi certificado de fecha 2 de marzo que se adjunta a este correo. Además mantiene pendiente el pago de parte importante de mis remuneraciones durante mi contrato con el club".

Es por esta acusación que el directorio de la ANFP analiza acoger un mandato para denunciar a Lautaro de Buin ante el Tribunal de Disciplina y ver la chance de suspender la participación del equipo desde este fin de semana en la Primera B, mientras dure la investigación. En caso de concretarse esta idea se deberá citar a un Consejo de emergencia para votar por ello.

"No se requiere que el club esté registrado en la CMF"

Por otro lado, Alejandro Preuss se refirió al otro problema que arrastra el equipo recién ascendido desde la Segunda División, que tiene relación con su correcta inscripción.

"La Comisión para el Mercado Financiero sólo recibe la información que es entregada por el IND, y la fecha que aparece como registro es la misma en la que se recibe un oficio respecto de muchas instituciones que se encontraban inscritas, no sólo en el caso de Lautaro", indicó.

"Estos registros no se mandan a cada rato, por eso aparece la fecha del 5 de marzo, pero eso no es una irregularidad, un obstáculo o el nombre que quieran, porque el procedimiento es bastante más complejo, de acuerdo a eso y a las bases de la ANFP, no se requiere que el club esté registrado en la CMF", cerró.