Ascenso: Temuco empató con U. de Concepción y desperdició chance de tomar la cima

Deportes Temuco empató 1-1 con Universidad de Concepción este viernes en el Estadio "Ester Roa" y desperdició la chance de tomar el liderato en la fecha 27 del Campeonato del Ascenso.

El cuadro albiverde necesitaba un triunfo para sumar 46 puntos y superar por una unidad a Antofagasta y Cobreloa en la cima; no obstante, con el empate sólo llegó a 44 unidades, quedando de momento en el tercer lugar de la tabla.

El conjunto penquista comenzó ganando en casa con un zurdazo de primera de Hernán Astudillo (42'), pero Luis Acevedo lo igualó para Temuco (55') tras una mala salida del arquero Manuel García.

La U. de Conce sufrió en el tramo final del encuentro, ya que sufrió la expulsión de Javier Saldías por doble amarilla, pero pudo aguantar con un hombre menos el empate con los de la Araucanía.

El Campanil, con el resultado, quedó con 30 puntos en el duodécimo lugar.

En la próxima fecha, U. de Concepción enfrentará a Santiago Morning, mientras que Temuco tendrá un duelo clave contra Cobreloa, rival directo por el ascenso.