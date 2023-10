Felipe Cornejo, DT de Puerto Montt: La ciudad no merecía este desenlace

El entrenador de Puerto Montt, Felipe Cornejo, analizó la caída a Segunda División tras el triunfo 1-0 sobre Unión San Felipe y aclaró que el descenso es producto de una mala campaña durante el año.

"Estamos muy tristes por el desenlace, esto es consecuencia de lo hecho durante todo el año. Vendrán los análisis de lo que se hizo bien y mal, claramente hay más cosas que se hicieron mal que bien. Es una institución y una ciudad muy linda que no merecía este desenlace", sostuvo en el Valle del Aconcagua.

"Esto es fútbol, cuando se cometen errores a veces tratas de enmendarlos y no alcanzas, acá dimos pelea en todas las canchas, salimos a jugar de igual a igual, pero no nos alcanzó", prosiguió Cornejo.

"Creo que hay errores generalizados y eso no soy yo quien lo analiza y ve en qué se equivocó y qué hizo bien. El club tiene que entrar en ese detalle, nosotros somos autocríticos y pudimos haber planificado mejor algún partido, pero son errores más globales", indicó.

Apuntó sobre el gol en el duelo de Recoleta que condenó a los "salmoneros" que "fui a celebrar y cuando volví las caras no eran de mucha alegría y me dijeron que había hecho un gol Recoleta, pero esto no pasó por el partido de hoy, cumplimos, pero es más allá".

"No estoy pensando mal y tampoco podemos descargar la responsabilidad que tenemos nosotros, esto no se definió en un partido, fue en todo un año de trabajo. Ahora fue justo, pero no es la responsabilidad de lo que pasó hoy", completó.