Fernández Vial sobre denuncia de Santa Cruz: No es obligación del club contratante presentar un finiquito

Deportes Santa Cruz denunció a Arturo Fernández Vial ante la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a una supuesta irregularidad en la inscripción de Matías Avila. Los colchagüinos reclaman que el jugador, que ha disputado 14 partidos en la presente temporada, fue utilizado sin ser finiquitado por San Marcos de Arica, su anterior club.

El gerente general del equipo sureño, Felipe Sáez, dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa y aseguró que "no es obligación del club contratante presentar el finiquito. Tiene que ser presentado por el club en el que termina contrato. Si yo no presento los finiquitos, desde registros en la ANFP no debieran permitir inscribir a ningún jugador".

"El jugador tenía contrato con San Marcos de Arica por una temporada y lo prestaron a Independiente de Cauquenes. Su vínculo venció en enero. Hay que ver los procedimientos internos de la ANFP y ver quién presentó los documentos en Arica", agregó.

Respecto a las intenciones del equipo denunciante, el gerente de los vialinos mencionó que "es una medida un poco más desesperada. Santa Cruz está expectante por clasificar a la liguilla y si ve un resquicio de donde sacar más puntos lo va a intentar".