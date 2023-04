Job Bogmis: Me tienen que llamar por mi nombre y no "negrito"

El futbolista camerunés Job Bogmis entregó más detalles sobre la acusación que hizo contra el jugador de Santiago Wanderers Pablo Corral, quien lo trató de "negrito" en el partido que ambas escuadras disputaron por la Primera B.

El africano reclamó en Las Ultimas Noticias que "atrás de mi camiseta tengo mi nombre y me tienen que llamar así. Por mi nombre. No de negrito. Yo no le digo a nadie más de otra forma".

"Aunque yo no esté en el corazón de Corral, no creo que él sea una mala persona o que sea un discriminador. Para nada, y si me dijo negrito, pensándolo bien, no me lo gritó en la cara o algo así. Espero ya dar vuelta la página", siguió.

"La palabra es una palabra fea que no quiero escuchar más en un estadio de fútbol. Mi nombre es mi nombre", agregó.

De acuerdo a lo sostenido en la publicación, ambos se enviaron mensajes para intentar aclarar lo que el wanderino consideró como un "triste malentendido".