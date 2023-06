La programación de la decimosexta fecha del Campeonato Ascenso 2023

Este jueves comienza la segunda rueda del Campeonato Ascenso 2023, con el puntero San Luis tratando de extender su ventaja en la cima y con Universidad de Concepción buscando dejar el fondo de la tabla de posiciones.

Revisa los partidos de la fecha 16:

Jueves 15 de junio

- AC Barnechea vs. Santiago Morning, 15:00 horas. Estadio Municipal de Lo Barnechea

Sábado 17 de junio

- Deportes Santa Cruz vs. Santiago Wanderers, 17:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz García".

- San Marcos de Arica vs. Cobreloa, 20:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

Domingo 18 de junio

- Deportes Temuco vs. Deportes Puerto Montt, 12:30 horas. Estadio "Germán Becker".

- Deportes La Serena vs. Deportes Recoleta, 15:00 horas. Estadio La Portada.

- Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique, 17:30 horas. Estadio "Calvo y Bascñán".

- San Luis vs. Unión San Felipe, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña", Quillota.

Lunes 19 de junio

- Universidad de Concepción vs. Rangers, 19:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".