La programación de la segunda fecha de la Primera B

Luego de un fin de semana de descanso, la Primera B retomará la acción el próximo sábado 17 de abril con los primeros partidos de la segunda fecha del ascenso.

Ese día Unión San Felipe recibirá a Puerto Montt y Barnechea chocará ante Coquimbo. Para esa misma jornada está también programado el duelo entre Lautaro de Buin y Deportes Iquique, no obstante, este mantiene en duda debido a los procesos disciplinarios que tiene el cuadro recién ascendido.

Para el domingo en tanto está programado el duelo entre San Marcos de Arica y Cobreloa. Además están agendados los partidos entre San Luis y Rangers, y Santa Cruz y Universidad de Concepción.

Cerrarán la jornada Santiago Morning y Magallanes en una nueva edición de un clásico de antaño.

La programación de la fecha 2

Sábado 17

Unión San Felipe vs. Puerto Montt. 11:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

AC Barnechea vs. Coquimbo Unido. 12:00 horas. Por confirmar.

Lautaro de Buin vs. Deportes Iquique. 12:00 horas. Por confirmar.

Domingo 18

San Marcos de Arica vs. Cobreloa. 17:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

San Luis vs. Rangers. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Deportes Santa Cruz vs. Universidad de Concepción. 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

Lunes 19

Santiago Morning vs. Magallanes. 15:30 horas. Estadio Municipal La Pintana.

Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco. 18:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela".