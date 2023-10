Luis Landeros, DT de Recoleta: Siempre pensamos que la respuesta estaba en nosotros

El entrenador de Recoleta, Luis Landeros, analizó la permanencia en Primera B que alcanzó con un épico triunfo 1-0 sobre Santiago Morning, gracias al que condenó al descenso a Puerto Montt, que también ganó por el mismo marcador a San Felipe.

El cuadro capitalino estuvo descendido por algunos segundos, pues la anotación de Fernando Cornejo en el minuto 92 llegó casi en simultáneo con la cifra que registró Matías Colossi en el Valle del Aconcagua.

"Sí, algo supimos a la pasada, pero siempre pensamos que estaba en nosotros. Gracias a los muchachos y a las familias. Ahora viene un descanso merecido, agradezco al club, a los muchachos que se jugaron la vida, este sufrimiento hay que procesarlo para que el siguiente proceso sea lo más limpio posible", dijo Landeros a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Nosotros, por norma, no pensamos nunca en el rival, no sabíamos qué estaba pasando allá, cuando hicimos el gol nos avisaron que Puerto Montt había anotado, pero siempre pensamos que la respuesta estaba en nosotros. Tuvimos el temple, el cachito de fortuna, así que muy contentos, emocionados, nunca me había tomado una situación tan extrema", agregó.

Recoleta se salvó por diferencia de goles con el equipo "salmonero". Ambos igualaron en 30 unidades.