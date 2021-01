Pizzi: A Marcelo Díaz lo considero uno de los mejores volantes centrales del fútbol sudamericano

El flamante entrenador de Racing Club, Juan Antonio Pizzi, alabó al volante chileno Marcelo Díaz durante su presentación este jueves, y lo ubicó entre los mejores volantes central del fútbol sudamericano.

"Marcelo Díaz viene de una intervención quirúrgica. Lo conozco hace mucho y lo tuve dos años en la selección chilena", indicó el argentino.

"Creo que es uno de los mejores 10 volantes centrales del fútbol sudamericano de los últimos 20 años. Creemos que en un mes va a estar disponible y queremos contar con él", anticipó.

Igualmente, el ex DT de la Roja se refirió a la salida de Lisandro López de la "Academia": "Entendemos la decisión, pero eso no equipará la tristeza que me genera no poder dirigirlo, a los hinchas de no poder verlo y a los compañeros de no poder tenerlo".