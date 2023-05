Ancelotti apuntó a la Champions tras la Copa del Rey: Haremos todo lo posible para llegar a otra final

El entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, repasó la conquista de la Copa del Rey ante Osasuna en Sevilla y adelantó la llave de semifinales en Liga de Campeones contra Manchester City.

"Me quedo con la imagen de una final jugada en un ambiente muy bonito, contra un rival muy fuerte. Una final donde hemos tenido momentos de sufrimiento. Al final hemos merecido ganar, no solo por hoy, sino por el camino. No es fácil ganar una final. Merecimos el título", dijo en conferencia de prensa.

"En este tipo de partido, donde todos creen que eres favorito... Estoy muy feliz. En este momento prevalece el cansancio. Estoy muy cansado, pero obviamente feliz", argegó.

También tuvo palabras para Rodrygo, figura de la jornada con un doblete: "No se sabe dónde está su techo. Es un jugador muy elegante, que se mueve bien, tiene olfato para marcar goles y lo está haciendo bien. Está progresando de una manera espectacular".

"Agradezco a este equipo, a esta plantilla, a este club y afición. Hemos logrado algo importante, ganando los máximos títulos posibles en dos temporadas. Ahora, la exigencia del Madrid te pide que tenemos un partido el martes. Lo preparamos en un ambiente bueno, feliz, ilusionado", siguió, adelantando el choque copero con los "citizens".

"No sé que puede pasar. Claro que vamos a competir, a luchar. Estamos muy cerca de otra final e intentaremos hacer todo lo posible para llegar", continuó.

Finalmente, Ancelotti dijo que el equipo debe ir "a por el martes, ya está", pues confía que como en otras oportunidades los hinchas "en el 'Bernabéu' nos van a empujar. Tenemos una pequeña ventaja en la ida, que jugamos 12 contra 11".

El primer duelo copero contra el City se jugará en Madrid el martes 9 de mayo a las 15:00 horas de Chile.