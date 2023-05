Ancelotti: Vinicius no es provocador porque lo insultan hasta dos horas antes del partido

Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, se disculpó con los hinchas de Valencia por generalizar a toda una afición lo que realizó una pequeña minoría con actos racistas contra Vinicius Junior y se sumó a la petición de Xavi Hernández, a quien felicitó por su mensaje, para que se ponga fin a los insultos en el fútbol.

"El protocolo está muy obsoleto porque lo tienes que aplicar desde la llegada del autobús al estadio. Ahí ya empezaron los insultos. Los que dicen que Vinicius es provocador, ahí se acaba porque dos horas antes ya es insultado y no por uno ni dos. No son casos aislados", denunció.

"Es verdad que no son 46.000 y ahí ofrezco disculpas, pero no son uno o dos. Vinicius no es provocador porque le insultan hasta dos horas antes de que empiece el partido. El protocolo empieza ahí y no en el minuto 70", añadió retractándose de las declaraciones que realizó en Mestalla cuando apuntó a que todo el estadio gritaba al unísono "mono", cuando decían "tonto".

Pese a ello, no es excusa para el preparador, que defendió que también es un insulto y se deben eliminar del fútbol.

"Cuando me referí a Mestalla, no me referí a 46.000 personas. Es a un grupo que lo hizo muy mal como pasó en Mallorca o en Valladolid. Es una costumbre. Dejando aparte el racismo, que es lo más grave, parece costumbre insultar. Estoy de acuerdo con Xavi, lo que dijo me parece ejemplar", opinó.

"¿Por qué es costumbre en el fútbol ver normal el insulto? Después del partido me dijeron que le decían tonto en vez de mono, como si se pudiese permitir un insulto aunque no sea racial. No tenemos que acostumbrarnos al insulto, tiene que parar. Les pasa a Xavi y a los entrenadores. Detrás del banquillo te dicen de todo y esto no es una guerra, es un deporte. Es una gran oportunidad de parar esto", añadió.