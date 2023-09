Ancelotti y el debut triunfal en Champions: Decir si somos favoritos no aporta en nada

El italiano Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, aseguró tras ganar por 1-0 a Union Berlin en el "Santiago Bernabéu" que no se centra en decir si su equipo es "favorito o no" para ganar la Champions League porque "no aporta nada" y "hay que pelear cada partido".

"El hecho de decir si somos favoritos o no, no aporta nada. No tiene mucho sentido, hay que pelear cada partido y decir que somos favoritos no aporta nada y no nos quita nada", dijo el estratega en rueda de prensa.

Ancelotti se mostró contento por el nivel mostrado por su equipo, a pesar de que el gol de la victoria del inglés Jude Bellingham, llegó en el minuto 90+4'. "La idea era ser paciente y lo fuimos. Son partidos así, que pueden ser partidos trampa. Recuerdo el del Sheriff, que perdimos en casa en el segundo partido de una pasada Champions; en un partido como el de hoy de un rival con un bloque bajo. Atrás lo hicimos bien porque peligro no pasamos", analizó sobre el resultado ante la escuadra alemana.