Antonio Cassano reveló que su importante alza de peso en Real Madrid fue por culpa de la Nutella

El italiano Antonio Cassano reveló que su importante alza de peso en Real Madrid se debió a la constante ingesta de Nutella, auspiciador del club "merengue" en su época de jugador, y que le daba productos a sus futbolistas.

Cassano dijo en el programa Bobo TV que "en Madrid, inmediatamente después de llegar perdí 12 kilos, luego llegó Cannavaro y los volví a ganar. En Real Madrid, Nutella era uno de los patrocinadores y cada mes nos regalaban cinco kilos del producto".

Además, añadió que "al llegar (Fabio) Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante Olympique Lyon, me peleé con él en Jerez y me sacó del equipo. En siete meses gané 14 kilos, comí la Nutella directamente desde el bote, a cucharadas, y todo me daba igual. Daba asco".

El nacido en Bari estuvo entre 2006 y 2007 en el elenco madrileño, en el cual no pudo repetir el gran nivel mostrado en Roma años antes y que lo tenían como uno de los grandes nombres del fútbol europeo.