Aseguran que Real Madrid hizo millonaria oferta para quedarse con Kylian Mbappé

Real Madrid no quiere esperar hasta mitad de año para contar con los servicios del delantero francés Kylian Mbappé, razón por la que ya hicieron una importante oferta por el futbolista francés, para llevarlo ahora al fútbol español.

Según reveló el agente de jugadores Giovanni Branchini a La Gazzeta dello Sport, según consigna Diario Marca, el cuadro "merengue" ofreció 50 millones de euros para contratar al campeón del mundo el 2018.

"Ahora depende de PSG. Real Madrid volvió a la carrera por contar con Mbappé de inmediato y ha ofrecido 50 millones de euros hace unos días", apuntó el representante.

"No sé cómo terminará. Ciertamente me parece que la iniciativa de Florentino Pérez merece atención, es un mensaje de estabilidad para el sistema. Al final, es una lástima para todos que un jugador como Mbappé se mueva en verano en una transferencia gratuita. No sé qué quieren hacer en París", cerró.