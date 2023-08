Aseguran que Real Madrid selló un acuerdo para fichar al reemplazante de Thibaut Courtois

En los últimos días Thibaut Courtois, uno de los mejores arqueros del mundo en la actualidad, sufrió una lamentable lesión de corte de ligamento cruzado, lo que obligó a Real Madrid a buscar de inmediato un reemplazante.

Pues la búsqueda parece haber terminado, porque según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Madrid tiene un acuerdo con Chelsea para quedarse con el español Kepa Arrizabalaga.

Kepa to Real Madrid, here we go! Loan deal verbally agreed between Real and Chelsea, no obligation/permanent move for Spanish GK 🚨⚪️ #RealMadrid



Kepa immediately said yes to Real after talks with Bayern over the last 3/4 days.



He already said goodbye, ready to travel. pic.twitter.com/i6y7mk8nma