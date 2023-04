Carlo Ancelotti: Yo nunca podría entrenar a FC Barcelona

El técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, exultante dos días después de ganar el clásico y clasificar a su equipo para la final de la Copa del Rey, aprovechó en la rueda de prensa previa al partido del conjunto blanco contra Villarreal para dejar muy claro que para él sería "imposible" entrenar al Barça.

El técnico italiano aseguró que "no me cambio por nadie porque estoy en el mejor club del mundo" y se mostró "ilusionado" con el final de la temporada.

"Es imposible que entrene al Barcelona algún día. No me cambiaría por Xavi. Tengo la suerte de dirigir al Madrid, el mejor del club del mundo. Respeto mucho al Barça y a Xavi, pero estoy en un sitio donde la gente me quiere mucho. La temporada está muy viva, vamos a jugar la cuarta final y estamos satisfechos. Queremos acabar bien la temporada. Tenemos desventaja en Liga porque el Barcelona lo está haciendo muy bien. Nosotros pensamos que tenemos opciones en la Liga. Hasta que las matemáticas nos condenen, vamos a pelear", reflexionó.

Además, Ancelotti explicó que "futbolísticamente" los partidos de la competición local son muy importantes porque "van muy bien para mantener la forma".

"Intentaremos luchar por el título hasta el final", avisó en una comparecencia en la que no escatimó en elogios hacia Vinicius: "Ha entrenado muchas veces los disparos a puerta. Ahora tiene más confianza y determinación en la finalización. Ha manejado muy bien muy bien la situación y ha mejorado mucho el tiro final. Vinicius está marcando una época en el mundo del fútbol y todo el madridismo espera que siga así. Está haciendo cosas muy importantes", valoró.