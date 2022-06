Con la "orejona" en sus brazos: Real Madrid felicitó a su técnico Ancelotti en su cumpleaños

Real Madrid felicitó a su técnico italiano Carlo Ancelotti, quien este viernes celebra su cumpleaños número 63, luego de tener una espectacular temporada con los títulos de la liga española y la Champions League.

De hecho, el saludo de los "merengues" para el estratega fue con la "orejona" en sus brazos, la cual ganó con la "Casablanca" en 2014 y 2022.

Bayern Munich y Milan también saludaron a un técnico que ha hecho historia en Europa, al ser el único en ganar los títulos de las cinco grandes ligas del continente, como estratega.

Revisa los saludos:

A living legend clocks 63 today 🔝

Give it up for Carlo Ancelotti 🎉🤨❤️



Una leggenda rossonera compie oggi 63 anni 🔝

Buon compleanno @MrAncelotti! 🎉🤨❤️

#SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/CB1frlRkOX