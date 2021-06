Mesut Ozil sobre Sergio Ramos: Se va la mayor leyenda de la historia de Real Madrid

Mesut Ozil, volante de Fenerbahce que compartió con Sergio Ramos durante tres temporadas en Real Madrid, reaccionó este miércoles ante la marcha del capitán de los merengues, asegurando que se va "la mayor leyenda" en la historia del equipo.

"Se va la mayor leyenda de la historia del Real Madrid. Te deseo lo mejor en tu próximo paso, hermano. Sigo recordando con cariño el tiempo que pasamos juntos en Real Madrid. Corazón blanco", escribió Özil en sus redes sociales.

Ramos, en 16 años en Real Madrid, conquistó 22 títulos: Cuatro Champions League, cinco ligas, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes y dos Copas del Rey. Además, marcó 101 goles y dio 40 asistencias, y fue expulsado en 18 ocasiones.

The biggest legend in the club's history is leaving @realmadrid. All the best on your next step, my bro. Still look back so fondly on our time spent together in Madrid 🤍 #theBestCBever @SergioRamos pic.twitter.com/FXbzwrjQvn