Vinícius: Me pegan muchas patadas porque los árbitros no cobran

El brasileño Vinícius Junior pidió a los colegiados del fútbol español que señalen las faltas que sufre en cada partido, "saquen las tarjetas" que le muestran a él y denunció que sufre "muchas patadas que los árbitros no cobran" permitiendo a sus rivales "hacer lo que quieran".

"Yo no pido a los árbitros que me protejan, pido que cobren las faltas y que saquen tarjetas a los demás como me las sacan a mí", aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu al canal DSports.

"Creo que el problema no soy yo, muchas veces cometo errores pero la mayoría de las veces los jugadores me dan muchas patadas porque saben que los árbitros no pitan y cuando no pitan saben que pueden hacer lo que quieran", añadió.

Vinícius aseguró este sábado que eeal Madrid llega con "buenas sensaciones" al duelo europeo del miércoles ante Liverpool, después de protagonizar una remontada liguera ante Espanyol, tras la que confesó que le "gustaría ganar los partidos más fácil".