Zinedine Zidane: Nunca he tenido un problema con Gareth Bale

El francés Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, admitió que no habló con Gareth Bale en su despedida del equipo, aunque aseguró que nunca tuvo problemas con el galés y esa tensa relación que apunta la prensa fue porque así funciona el cargo de entrenador.

"Nunca he tenido un problema con Bale y nunca ha sido un peso. Las cosas son como son, hemos tenido dificultades y no jugó como debía por varias cosas que siempre pueden pasar; pero no me tiene que quitar un peso de encima porque mi cargo es así y si no es Gareth es otro, porque tengo a 25 jugadores. Lo más importante es que compitan, es lo que quiero de mis jugadores", afirmó.

En la rueda de prensa, Zidane fue consultado seis veces por el tema de Bale y afirmó que la partida a Londres no es por su culpa.

"Que me moleste o no que se diga esto es lo de menos, pero no es así. El tema es más complicado. Ahora hay negociaciones, está en Londres y lo que puedo decir no es una cuestión de meterse uno contra otro porque nunca hemos tenido problemas", explicó en la rueda de prensa telemática.

"Se lo que ha hecho en este club Gareth y nadie lo va a quitar. Son cosas que pueden pasar por distintas circunstancias. De momento no está firmado y no puedo decir más, pero no hemos tenido problemas como algunos quieren, eso no ha pasado. Nadie va a discutir lo que hizo en el Real Madrid y, si hay algún cambio, le deseo lo mejor", añadió.