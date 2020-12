Zinedine Zidane: "Nunca voy a ser el Alex Ferguson de Madrid"

El francés Zinedine Zidane, director técnico de Real Madrid, descartó que vaya a ser "el Alex Ferguson" del cuadro merengue, dejando ver que su etapa en la banca no durará tantos años y celebró que sus jugadores firmasen el mejor partido de la temporada para lograr el pase como primeros a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Nunca voy a ser el Alex Ferguson de Madrid, eso seguro. Quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, no sé cuanto tiempo me voy a quedar. Ni lo pienso, solo miro el día a día y la suerte que tengo de estar en este gran club y con estos jugadores. Aún en los momentos complicados me gusta, no solo cuando ganamos. Llevo mucho tiempo en Madrid y quiero seguir un poco", dijo en conferencia de prensa tras el 2-0 sobre Borussia Mönchengladbach.

Respecto a ese triunfo que le dio a su equipo la clasificación a octavos de final de la Champions, apuntó que "cuando miras el partido todos los madridistas pueden estar orgullosos del equipo, es lo que me interesa. Saben que vamos a dar todo en el campo, a veces con dificultades pero hoy he disfrutado muchísimo del partido como aficionado del fútbol".

"Estoy contento porque fue un gran partido. Sabíamos lo que nos estábamos jugando y había que ganar. Terminamos como primeros de grupo y es lo que queríamos. Hemos hecho una primera parte espectacular y también la segunda, confirmamos el partido del sábado jugando incluso mejor", analizó.