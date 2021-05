"Con tal de ir a River voy al arco": Representante reveló deseo de Enzo Pérez

Juan Pablo Rossi, representante de Enzo Pérez, amigo del mendocino, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram al futbolista que el pasado miércoles jugó lesionado y como arquero en el triunfo de River Plate sobre Independiente Santa Fe por 2-1, en el cual elenco millonario tuvo 20 bajas por el Covid-19.

El agente contó en las redes que "me acuerdo una charla en que me dijiste quiero ir a River, le dije 'tienen un montón de volantes pero vos respondiste: 'No me importa con tal de ir voy al arco'. Me causó un poco de gracia, pero ahí me di cuenta que era el momento".

Ese deseo de Enzo Pérez se terminó cumpliendo, y aunque no llegó como arquero, sí se tuvo que poner los guantes y defender al "millonario.

"Sé que valoras lo que haces y lo tratás de disfrutar al máximo aunque a veces en tipos como vos es difícil por las exigencias que te pones día a día y nunca te conformás, siempre quieres más", cerró el agente.