Gallardo: Creo que voy a tener disponible a Solari para el clásico con Boca

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, afirmó que el atacante argentino Pablo Solari está recuperándose y que todo apunta a que podrá jugar el domingo en el supeclásico argentino frente a Boca Juniors.

"Le tocó salir el último partido con una molestia que pudo haberlo marginado, pero se recuperó bien, hoy hizo un entrenamiento bastante bueno. Mañana veremos cómo sigue respondiendo, pero creo que lo voy a tener disponible para el domingo", afirmó en rueda de prensa.

También, el DT dedicó palabras a su adaptación al cuadro "millonario", donde ya ha deslumbrado con grandes actuaciones.

"Me parece más allá de su rápida respuesta futbolística y asimilación, en cuanto a su llegada a esta institución y lo rápido que pudo empezar a tomar vuelo, yo creo que -es importante- estar hablando con él en estos últimos días y tratar de acompañarlo en ese proceso, porque no hay que olvidar que sigue siendo un joven que recién llega y pudo asimilar el cambio de buena manera, rápido, sin perder de vista los procesos normales, -hay que- acompañarlo en ese proceso y tratar que no pierda su naturalidad, alegría y que la mantenga de esa misma forma", sostuvo.

El Boca-River se jugará el domingo desde las 17:00 horas en La Bombonera.