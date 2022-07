Pablo Solari fue presentado en River: Me llena de orgullo y espero estar a la altura

El flamante delantero de River Plate Pablo Solari fue presentado en el elenco millonario y en su diálogo con la prensa aseguró que es un orgullo llegar al elenco de Núñez, manifestando que espera estar a la altura del desafío.

"Me llena de orgullo a mí y a mi familia, y espero poder estar a la altura, que es lo más importante", dijo Solari en conferencia.

"Estaba almorzando con mi novia, cuando recibí el llamado y fue muy emocionante por todo lo que vengo trabajando", añadió el ex jugador de Colo Colo.

"Que se me dé este paso tan importante en mi carrera fue una emoción muy grande, se me cayeron las lágrimas, por el aprecio que le tengo al club y por lo que significa", complementó Solari, quien finalmente no fue citado para el duelo de este jueves ante Gimnasia, por la fecha 9 de la Liga de Argentina.