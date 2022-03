Padre de Paulo Díaz: "No me gustaría que saliera de River, está en un equipo muy grande"

Ítalo Díaz, padre del defensor chileno de River Plate, Paulo Díaz, confesó que quiere que su hijo se quede por muchos años en el cuadro "millonario", donde es una de las grandes figuras en el esquema de Marcelo Gallardo.

En conversación con el programa "¿Cómo te va?" de Radio Colonia, el ex zaguero señaló: "Ojalá que Paulo siga en River mucho tiempo, hasta el 2030, al 2040. Si me preguntas, no me gustaría que saliera de River, está en un equipo muy grande".

"En River Paulo está en el patio de su casa y Argentina es su casa", añadió Díaz.

"La verdad que Paulo está en un gran nivel. Ya no hablamos de corregir o de los errores que él comete. Me siento muy contento al verlo jugar, la madurez y sencillez con la que juega", agregó.

Finalmente, Ítalo Díaz comentó la relación de su hijo con Gallardo: "Desde que llegó a River, le dio la confianza y le dijo a Paulo que lo quería de central. Es un gran halago que Gallardo diga cosas buenas de Paulo, lo que yo le dije es que tiene que demostrar en cada partido esas cosas buenas que el entrenador y la gente hablan de él".