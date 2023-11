Romario fue electo como nuevo presidente del América de Río de Janeiro

El exfutbolista y senador brasileño Romario de Souza Faria dijo este viernes sentirse "muy feliz" y "emocionado" tras ser elegido presidente del América de Río de Janeiro, el club de su corazón.

"Convertirme en presidente del América es una de las conquistas más especiales de mi vida. Sin duda, un momento que nunca olvidaré", afirmó el campeón mundial con la "Verdeamarelha" en Estados Unidos 1994.

Romário, de 57 años, fue elegido presidente del Consejo de Administración del América tras una reunión del órgano deliberativo del club celebrada este último jueves, siendo el único candidato que se presentó al cargo y obtuvo un apoyo notable, con 54 votos a favor, cuando necesitaba apenas 30. Su mandato como máximo dirigente del cuadro carioca empezará el 6 de enero de 2024 y terminará a finales de 2026.

Em reunião realizada pelo Conselho Deliberativo do clube, nesta quinta-feira (08/11), o Senador Romário foi eleito para a Presidência do Conselho de Administração do America Football Club. O mandato terá início no dia 6 de janeiro de 2024.



📸: Arthur Lyrio / AFC pic.twitter.com/AVv4mssLWE