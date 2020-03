Abogado de Ronaldinho: "El no sabía que estaba cometiendo un delito, es tonto”

Adolfo Marín, abogado de Ronaldinho, emitió unas insólitas declaracions sobre su defendido a la prensa brasileña, en el marco de la acusación en contra del ex astro de FC Barcelona por el caso de pasaportes falsos.

En conversación con el diario Folha de Sao Paulo, el jurista dijo que "la Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto".

"Ronaldinho es padre, y en lugar de estar con su hijo, que hoy celebra su cumpleaños, está dando declaraciones, diciendo la verdad ante la Justicia paraguaya", agregó.

El retirado futbolista se encuentra recluido en Asunción junto a su hermano luego de que la magistrado de la causa, Clara Ruíz Díaz, decretara prisión preventiva ante un posible riesgo de fuga.

"El juzgado considera que estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. Hay peligro de fuga y hay peligro de obstrucción. Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país y permanece de forma ilegal en el país. El juzgado consideró que se reúnen los requisitos requeridos. Va a seguir en prisión preventiva en la Agrupación Especializada", declaró la jueza.