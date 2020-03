Detenidas dos mujeres en el caso que retiene a Ronaldinho en Paraguay

Dos mujeres fueron detenidas este jueves en Asunción por su supuesta vinculación en el caso del ex futbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, que siguen en la Fiscalía para declarar sobre su ingreso en Paraguay con pasaportes falsos.

Ambas serían las titulares originales de los pasaportes adulterados con los que los dos hermanos entraron el miércoles en el aeropuerto internacional de Asunción en un vuelo procedente de la ciudad brasileña de Sao Paulo, informó en un comunicado el Ministerio Público.

Antes de anunciarse esas detenciones, el fiscal del caso, Federico Delfino, dijo a los medios que los documentos fueron expedidos y retirados en Paraguay entre el pasado diciembre y enero de este año y que sus numeraciones corresponden a otras personas que no identificó en esa rueda de prensa.

Delfino explicó que el tipo penal al que se enfrentaría el ex jugador del Barcelona sería el de uso de documento público de contenido falso, en tanto que los pasaportes fueron manipulados para que figuraran a nombre de Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) y de Roberto de Assis Moreira, hermano del ex futbolista.

María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero, las dos detenidas, se encuentran en el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.