La curiosa anécdota de un argentino con Ronaldinho: Por favor, no me pegues más

Pablo Alvarez contó que el brasileño le rogó porque no mantuviera su marca férrea.

El ex futbolista argentino Pablo Alvarez contó una curiosa anécdota que vivió en su época como jugador de Catania con el brasileño Ronaldinho, que en ese momento jugaba por AC Milan.

El futbolista reveló a Crack Deportivo que durante el entretiempo de un encuentro entre ambos elencos, el ex FC Barcelona le "rogó" que no le siguiera pegando.

"Tengo una anécdota con Ronaldinho: cuando termina el primer tiempo de un Milan contra Catania en San Siro, nos estamos yendo al vestuario y en el túnel se acerca. Se saca la camiseta y me dice: 'Tomá, Álvarez. Por favor, no me pegues más'", señaló.

"Me dio la camiseta. Era imposible parar a Ronaldinho, estaba en el aire, estaba impecable. Lejos uno de los mejores jugadores que pudo dar la historia del fútbol", agregó el afortunado trasandino.

Alvarez se formó en Boca Juniors y aparte jugó en Rosario Central y Estudiantes.