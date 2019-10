Ronaldo contó que el argentino Roberto Ayala fue el defensor que más le pegó

El ex delantero brasileño Ronaldo contó que el zaguero argentino Roberto Ayala fue el jugador que más le pegó durante su carrera deportiva, en una entrevista con el medio italiano La Gazzetta dello Sport.

"Probablemente ha sido Ayala el jugador que más me pegó. Cada vez que me enfrentaba a él, me amenazaba y jugaba siempre al límite. Yo sólo intentaba defender", reveló el astro a la citada publicación.

Ayala y Ronaldo se cruzaron durante varias ocasiones, pues el "Ratón" jugó en AC Milan, Valencia y la selección argentina, mientras Ronaldo lo hizo en Inter de Milán -también en los rossoneros-, Real Madrid y Brasil.