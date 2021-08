"Charola" Pizarro: Imagino que los jóvenes que aman a S. Wanderers lo están pasando pésimo

El reconocido hincha de Santiago Wanderers Marcos "Charola" Pizarro comentó el crítico momento que atraviesa el club porteño, último en el Campeonato Nacional con solo un punto tras 15 fechas disputadas.

Según comentó Al Aire Libre en Cooperativa, "no se puede competir en Primera División con un equipo joven carente de experiencia y no se le puede responsabiilizar a los muchachos una carga como la que en este minuto están llevando".

"Me imagino que los jóvenes de Wanderers que aman su institución lo deben estar pasando pésimo, muy mal, deben sufrir muchísimo", agregó.

De acuerdo a lo que manifestó Pizarro, "la desilusión es tremenda para el hincha caturro, estamos entrando en la historia por esta situación que ha sido terrible, me imagino el sufrimiento no solo de los hinchas, de los porteños esparcidos por Chile y el mundo, sino que me imagino lo que deben estar viviendo los jugadores del plantel, que no pueden salir de esta situación y cada vez ven que se van hundiendo más en un pantano que llama al descenso y que sería terrible".

Wanderers está en el puesto 17 del certamen, con 1 solo punto, a falta de dos fechas para el final de la primera rueda.