Emiliano Astorga descartó dejar Santiago Wanderers: No me voy a arrancar en un momento difícil

El entrenador Emiliano Astorga descartó dejar la banca de Santiago Wanderers, pese a la caída por 1-0 ante Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua en el inicio de la fecha 16 del Campeonato Nacional.

"Salió en las redes sociales que yo había renunciado, nunca lo hice. Yo dije que iba a dar la cara hasta el final, si los dirigentes quieren sacarme es otra cosa", dijo tras el partido a TNT Sports.

Agregó que "yo nunca he renunciado, no me voy a arrancar en un momento difícil (...). Conmigo no ha hablado nadie, solamente me he dedicado a preparar el equipo".

Consultado por los reclamos tras el agónico gol de Audax Italiano, comentó que "hubo un empujón claro y no se cobra. De ahí sale la jugada del gol y es por eso la molestia. No sé para que tenemos VAR, no se revisó nada".

"Hicimos un tremendo esfuerzo para sacar un buen resultado y en una jugada clave pasa eso, por eso la molestia", agregó.

Por último, cerró diciendo que "cada jugada y cada resultado es importante. Hicimos un muy buen trabajo, tuvimos opciones clarísimas de gol. Sabemos que estamos en una situación muy difícil.

Santiago Wanderers está colista en el Campeonato Nacional con solo un punto y en la próxima fecha chocará ante Deportes La Serena como local.