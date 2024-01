¿Es de Wanderers? En Valparaíso alucinaron con gesto de Pedro Pascal

En la cuenta oficial del club porteño Santiago Wanderers alucinaron con un gesto del actor chileno Pedro Pascal.

El intérprete compartió con Willem Dafoe mientras inauguró su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood y en una de las imágenes es posible ver al nacional realizando una "W" con su mano izquierda.

Los de Valparaíso republicaron la foto y señalaron "this is the way" (este es el camino), junto a un par de emojis.

Revisa la publicación: