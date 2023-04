Futbolista de S. Wanderers que estuvo detenido por robo: Fue un malentendido

Eduardo Miranda, arquero de Santiago Wanderers, entregó su versión tras ser detenido en los últimos días por un supuesto robo, hecho que ocurrió en un supermercado Lider de Concón.

A través de Instagram, Miranda señaló: "En ningún momento yo quise quedarme o robar los artículos de aseo que llevaba en una bolsa aparte en el carro de compras (cosa que siempre hago), solo fue una distracción y olvido que tuve al momento de pagar todo lo demás que llevaba".

"Al momento de pasar la caja el guardia me paró y me dijo que no había pagado las cosas que llevaba en la bolsa, yo al darme cuenta que él tenía razón, le pido disculpas, que no me di cuenta, (por distracción) que no tenía problemas en pagarlas, que fue un malentendido".

"Me pasaron a una sala, me dijeron que esperara para resolver el tema. Esperé alrededor de 2 horas y posteriormente llegó Carabineros, y me llevaron detenido y esposado por hurto. En ningún momento los guardias ni gente del supermercado me dieron la posibilidad de pagar las cosas".

"La gente que me conoce sabe que esos no son mis valores ni principios que traigo desde mi hogar, es primera vez que vivo algo así y me veo vinculado en algo como esto, fue muy vergonzoso, pido disculpas a mi gente de Wanderers por hacerlos pasar este mal rato, solo aclararles que fue un malentendido", siguió.

Fueron casi 40.000 pesos los que se acusaron en el hurto, que significó que fuera a una Comisaría y después liberado, sin una persecusion penal por parte del Ministerio Público.

