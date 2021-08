Jorge Garcés y la mala campaña de S. Wanderers: Es inusual, pero no es oportuno buscar culpables

Un oscuro presente es el que vive Santiago Wanderers como colista del Campeonato Nacional. Al respecto, fue el entrenador campeón con los porteños Jorge Garcés el que dio su visión respecto a este complicado momento por el que pasa la institución.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Garcés mencionó que: "A todos nos embarga una gran tristeza y preocupación de estar estadísticamente a punto de batir un récord negativo. Lo que vive Santiago Wanderers es extraño e inusual, pero no me atrevo a buscar culpables o responsables, no es oportuno".

"El camino es buscar soluciones, porque no sirve de mucho culpar a los jugadores, directivos o técnicos que han estado", agregó "Peineta".

También el ex DT del "Decano" habló de los errores que ha tenido el club en lo deportivo. "Desgraciadamente algunos refuerzos que en su momento trajo Ronald (Fuentes) no han servido. Puede que sean buenos jugadores, pero no se han encontrado en la parte futbolística", analizó.

"Los que tenemos sentimientos con esta gran institución esperamos o tenemos la esperanza que mientras matemáticamente el equipo no esté descendido, habrá que seguir luchando", sentenció.