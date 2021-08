Leyenda de S. Wanderers: Con esta campaña me duele el corazón y encima veo reír a los jugadores

El legendario jugador de Santiago Wanderers Eduardo Herrera, que defendió al club en el periodo 1964-1973 logrando el título en el '68, se manifestó triste por la peor campaña de la historia que realiza el cuadro "caturro", con solo un punto en 13 fechas del Campeonato Nacional.

"Esta campaña me da jaquecas, me duele el corazón. No sé qué hacer para arreglar este momento. Más encima veo reír a todos los jugadores. Yo preferiría verlos llorar. Porque yo en la cancha lloraría", señaló en El Mercurio.

"¿Qué podría decir del actual equipo? Horrible, un drama. Tenemos cinco goles a favor, 24 en contra. Esto es algo nunca visto", dijo el ex capitán del equipo porteño.

"Somos candidatos a bajar. Lo que queda es reforzarse bien, pero aún así está difícil", continuó.

Wanderers igualó un triste registro de Santiago National en 1942 como el peor equipo de la historia y si pierde en su duelo con Huachipato, lo superará.