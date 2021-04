Mauricio Viana terminó ofuscado por penal ante Ñublense: Voy a revisar la jugada 20.000 veces

El arquero de Santiago Wanderers Mauricio Viana terminó muy enojado por la nueva derrota del equipo porteño, luego del resistido penal que decidió el partido a favor de Ñublense en Playa Ancha.

"Estoy muy caliente, es lamentable lo que pasa, en algunas situaciones se revisa el VAR y en otras no. Me queda un sabor amarguísimo, hicimos cosas muy buenas, pero voy a revisar la jugada 20 mil veces", indicó con respecto a la falta sobre Federico Mateos que determinó la pena máxima.

"Yo me quedo parado, no sé cuál es el contacto, para mí no es penal en ningún momento, son reiterativos los errores. En todos los partidos hay dos o tres. No sé cuáles son las sanciones, ya no lo puedo seguir tolerando", dijo en declaraciones a TNT Sports.

"Ahora el jugador pifia y va a mi cuerpo, y creo que también en otra jugada hubo una mano que no se revisa, se revisan algunas y otras no, ¿cuál es el criterio?", cuestionó el capitán "caturro".

"No quiero ser mala leche, pero creo que son errores que tienen que mejorarse de una vez por todas, en todos los partidos son cinco o seis errores por partido. Tuvimos el dominio del segundo tiempo y un penal inexistente... no lo puedo creer, es increíble los que están tomando decisiones", completó.

Wanderers sigue sin sumar puntos en el Campeonato Nacional.