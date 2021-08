Nieto de Reinaldo Sánchez: No sé cuál de los refuerzos de S. Wanderers es más malo

Matías Sánchez, director de Santiago Wanderers y nieto del controlador Reinaldo Sánchez, criticó con dureza a los refuerzos que llegaron al elenco "caturro" en la presente temporada. Además, defendió su presencia en el club.

En diálogo con el programa "Control Dirigido" de Youtube, Sánchez dijo que "los veedores, no sé qué veían, porque los cuatros refuerzos que trajeron, no sé cuál es más malo que el otro".

"Hay un delantero que es el señor -Diego- Vallejos, que metió un gol. No sé cómo metió un gol de cabeza porque fue un gol bueno, pero no corre, no engancha, no mete. Para mí es un jugador totalmente malísimo... No sé por qué lo trajeron. Jugó cuatro partidos en el equipo donde estaba y no lo ponían de titular. Y también, no es un jugador que gane mal", añadió.

El nuevo director de Wanderers llegó a calmar las aguas, a dar tranquilidad. pic.twitter.com/0crXmvRPl9 — José Tomás Gubler Cruz (@Josetogubler) August 19, 2021

Sobre Maicol Cabrera expresó que "no tengo palabras para definir la falta de finiquito y de talento que tiene para aguantar una pelota" y acerca de José Manuel Ajá señaló que "venía con lesiones, yo no sé si vieron esas lesiones con que llegó, pero no da el ancho" y sobre Facundo Kidd sentenció que "no es un lateral de mala calidad, pero si uno va a traer un refuerzo obviamente es para que rinda, y en este caso Kidd no ha dado el ancho".

Finalmente, defendió su presencia en el directorio de S. Wanderers: "Si Reinaldo (Sánchez) quiere poner a personas que él estime convenientes, las va a colocar. Yo soy una persona muy cercana y trabajo con don Reinaldo, y si él me dio la confianza, le tengo que responder".

El "Decano" del fútbol chileno pasa un pésimo momento deportivo, con un punto en 15 partidos jugadores y cerrará la primera rueda del Campeonato Nacional, este sábado a las 11:30 horas (15:30 GMT) ante Deportes La Serena.