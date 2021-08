Reinaldo Sánchez: Mi temor con Wanderers es que la gente está demasiado belicosa

El ex presidente de Santiago Wanderers y de la ANFP, Reinaldo Sánchez, comentó su intención de volver a tomar el elenco caturro convirtiéndose en el accionista mayoritario del club de Valparaíso.

No obstante, luego de algunos altercados de hinchas porteños, el ex dirigente del fútbol nacional se toma su tiempo de meditación.

"Supe todo (lo del apriete a la actual dirigencia), y mira, ese es mi gran temor con el Wanderers. La gente ha cambiado, está demasiado belicosa. A lo mejor querrán incendiar el club, no sé", dijo Sánchez en diálogo con El Mercurio.

"Por eso digo que está peligroso y por eso estoy esperando para tomar una decisión. Mañana (hoy jueves) tengo una reunión importante. Es todo lo que puedo decir ahora", añadió.

Lo cierto es que hace rato Sánchez, junto a Carlos Toro, su abogado, amigo y ex gerente general de la ANFP, analizan entrar a la concesionaria que rige el club, situación que sigue en negociaciones y en análisis.