Reinaldo Sánchez y la crisis de S. Wanderers: "Le faltan buenos jugadores, nada más que eso"

El ex presidente de la ANFP, Reinaldo Sánchez, reconoció su intención de volver a la dirigencia de Santiago Wanderers, aunque admitió que está complicado salvar al equipo del descenso por las malas contrataciones que se realizaron.

"El club está económicamente bien, no es un club quebrado. El problema es que las contrataciones no fueron muy afortunadas", apuntó Sánchez en delclaraciones a Al Aire Libre en Cooperativa.

"El problema es que esto lo manejan los empresarios del fútbol y tú sabes que la inflación del fútbol chileno ha sido increíble. Se ganan millones por la plata del Canal del Fútbol (TNT Sports). Yo cuando salí campeón, la televisión daba cinco millones mensuales", apuntó sobre las dificultades para contratar.

El ex presidente "caturro" que esta vez pretende llegar junto a sus hijos, aseguró que Santiago Wanderers "le faltan buenos jugadores, nada más que eso, el problema es que en Chile no hay nadie. Pero está difícil el momento y lo que anda volando por algo anda volando"

"La situación está súper difícil, pero si se puede buscar gente en otros países que sea de lo que le falta a Wanderers, a lo mejor se puede hacer algo", agregó.

Ante sus chances de llegar, apuntó que "estamos negociando. Jamás me ha gustado que venga gente a nuestro país a hacerse dueño de los clubes, ya tenemos mexicanos en Everton. No me parece una buena idea". Esto debido a que empresarios del país azteca también quieren controlar al cuadro de Valparaíso.

En cuanto al plazo para recibir una respuesta, Sánchez aseguró que "el fin de semana. Yo hice la propuesta, ojalá que la acepten. Estamos en conversaciones"