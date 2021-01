Ronnie Fernández puso fin a su contrato con Santiago Wanderers para volver al fútbol árabe

Este miércoles, el delantero nacional Ronnie Fernández puso fin anticipadamente a su contrato con Santiago Wanderers para emprender una nueva aventura en el fútbol árabe, dejando así al cuadro "caturro" cuando resta la parte final del Campeonato Nacional.

En una conferencia de prensa brindada a modo de despedida, el atacante aseguró que "Lo hablamos y es parecido a cuando un hijo deja la casa. Ellos son gente de fútbol y entendieron las razones que tengo para partir".

"No podía decir que no. El cuestionamiento no va mucho con el sentir de mi vida. He hecho las cosas como las siento, lo mejor para mí y mi familia".

Respecto a su salida y el sentir de los hinchas, manifestó que "críticas habrá siempre. Es parte de la profesión. Que la gente pueda descargarse con nosotros es hasta positivo"

"Yo soy hincha de Wanderers y si viera esto de afuera quizás me criticaría. Es parte del fútbol. Mis ganas de volver siempre van a estar. En lo que sea", cerró Fernández cuyo nuevo club aún es un misterio.

Formado en el cuadro porteño, Fernández cuenta pasos por Deportes Puerto Montt, Naval, Deportes Concepción, Deportivo Cali de Colombia, Bolívar de Bolivia, Al-Fayha FC de Arabia Saudita y Al-Nasr de Emiratos Arabes Unidos.