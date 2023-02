Esposa de “Papu” Gómez: No sé si se parece Beckham, pero lo elijo mil veces

En conversación con el programa radial de DSports, Linda Raff, esposa del futbolista argentino Alejandro "Papu" Gómez, valoró este martes 14 de febrero al jugador que actualmente milita en Sevilla.

"'Papu' es alguien romántico, pero no le gustan mucho las fechas comerciales como el día de San Valentín", expresó la modista trasandina, a lo que añadió: "No sé si se parece o no a David Beckham, pero lo elijo mil veces".

Finalmente, Raff comentó que el extremo "se está recuperando bien" de su lesión de tobillo que sufrió en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Australia. El jugador se sometió a una artroscopia el pasado viernes y estará cinco semanas de baja con el conjunto que adiestra Jorge Sampaoli.